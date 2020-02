L'INIZIATIVA

VENEZIA Pronto al lancio il primo fondo di Arsenale sgr, la società di gestione del risparmio controllata dalla famiglia padovana Stevanato attraverso la società Sfem. Il fondo chiuso Areaus I (Arsenale Real Estate United States) vede tra i suoi finanziatori una trentina di imprenditori e investitori istituzionali del Nordest e non solo: «Ci sono industriali a noi affini di tutto il Triveneto ma anche di Milano e dell'Emilia Romagna», spiega Marco Stevanato, presidente di Arsenale sgr, «siamo in totale continuità con quanto fatto dal nostro family office negli ultimi sette anni».

«Abbiamo già a disposizione quasi 100 milioni di dollari da investire in progetti immobiliari negli Stati Uniti, risorse che ci permettono già di partire nei prossimi gironi - commenta Massimiliano Rossi, Ad della sgr che ha preso il nome dalla prima grande fabbrica dell'umanità, l'arsenale di Venezia, centro vitale per la realizzazione e manutenzione delle navi veneziane che solcavano già dal Medio Evo tutto il Mediterraneo - ci concentriamo sulla realizzazione di spazi creativi e innovativi che possono fungere da uffici per realtà avanzate attive nel digitale, biotech, società farmaceutiche operanti nell'area di San Francisco, Los Angeles, New York e Boston. Realtà che devono attirare giovani talenti per poter sviluppare al massimo le loro potenzialità e questi giovani hanno bisogno di strutture particolari per esprimersi al meglio, open space ma anche zone di confronto libero dotate di palestre, spazi di relax e ristoro». Posti che in Italia hanno pochi equivalenti, in Veneto forse solo H-Farm, Diesel, Nice. «Ci vogliamo concentrare su immobili vicino al mare in prossimità di centri di ricerca d'eccellenza - dice Rossi - in passato abbiamo già lavorato tra glia ltir con Amazon e Uber. L'obiettivo è raccogliere 150 milioni di dollari entro 12 mesi. Ma siamo già operativi e progressivamente faremo entrare altri investitori equalizzandoli. Banca d'Italia su questo è molto disciplinata, il regolamento è preciso e tutti partono alla pari». La punta avanzata del capitalismo americano verrà ospitata negli immobili ristrutturati da Arsenale insieme all'americana Montana Avenue Capital Partners, società con sede a Santa Monica (California).

SCELTA SICURA

La scelta immobiliare negli Usa è inedita per una realtà italiana. «Stem ha iniziato a investire nel 2012 negli Usa perché in Italia c'era molta incertezza - ricorda Stevanato -. Avevamo deciso di focalizzarci sugli Usa perché lo ritenevamo e lo riteniamo un mercato molto liquido, trasparente. Abbiamo iniziato investendo su altri tipi di operazioni, poi la proposta dell'attuale socio - quella di puntare sugli spazi creativi - ci ha convinto e ci siamo specializzati in una nicchia dove siamo tra i leader e che ci sta dando grandi soddisfazioni».

«Noi investiamo in media venti milioni per ogni progetto, il rendimento atteso lordo va da 1,6 a 2 volte, il rendimento obiettivo è del 12% annualizzato per investimenti che hanno un profilo temporale di 3-4 anni dalla chiusura dell'affare», spiega Rossi, «non escludiamo in futuro di poter operare anche in Italia ma in mancano partner adatti». Il campo d'azione è poco volatile. «Il rischio di questa tipologia di investimento è di tipo commerciale - sottolinea Rossi - si tratta però di settori dove la crescita è stimata la più alta nei prossimi anni, molto resistenti ai cicli come la farmaceutica. E poi crediamo nell'economia americana, pensiamo che in futuro potrà performare meglio rispetto a quella europea». A prescindere dal Coronavirus.

Maurizio Crema

