MESTRE Michele Bugliesi, udinese classe 1962 e rettore in scadenza di mandato dell'Università veneziana Ca' Foscari, è il nuovo presidente della Fondazione di Venezia, una delle fondazioni bancarie italiane nate tra i primi anni Novanta e i primi Duemila come enti non profit con personalità giuridica, privata e autonoma e con i grandi patrimoni delle banche, che hanno come scopo esclusivo l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico.

La Fondazione di Venezia, nata nel 1992 come Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, non tralasciando il sostegno a ricerca, formazione, economia, si è specializzata nella promozione di arte e cultura nel territorio, e giusto il primo dicembre del 2018 ha inaugurato l'M9, il Museo del Novecento nel cuore di Mestre, costato 110 milioni di euro e, purtroppo, mai decollato. Proprio il Museo, oltre al mantenimento del patrimonio, che il predecessore di Bugliesi, Giampietro Brunello, ha aumentato da 335 milioni di euro a 360 milioni, e oltre all'impegno per contribuire a tutelare la città e i suoi giovani, sarà la sfida che attende il nuovo presidente il quale, appena eletto, ha ringraziato il Consiglio generale «per la fiducia che mi hanno accordato e lavorerò con spirito di squadra in piena sinergia con le istituzioni della città».

Il rettore uscente è stato votato da 10 consiglieri su 14, gli altri quattro hanno sostenuto il secondo candidato, Paolo Costa, ex rettore di Ca' Foscari, ex sindaco di Venezia ed ex ministro della Repubblica, dopo che negli ultimi giorni gli equilibri interni si erano via via spostati verso Bugliesi da un'iniziale quasi parità.

Nel Consiglio generale che sarà ora guidato da Bugliesi siede un altro rettore, Alberto Ferlenga che guiderà l'Iuav, l'Istituto di architettura di Venezia, ancora fino a settembre del 2021. E in Fondazione si parla già dell'era dei rettori, Bugliesi dedicato alla Fondazione e Ferlenga alla guida di M9 Museo. Prima di approdare alla Fondazione di Venezia, il rettore uscente era stato candidato dal Pd alla corsa per la poltrona di sindaco di Venezia, in contrapposizione a Luigi Brugnaro che punta, invece, alla propria riconferma per un altro mandato alla guida di una formazione di centrodestra. Nonostante l'appoggio dei Democratici e dei moderati di centro, però, Bugliesi, del quale già allora si parlava come presidente papabile della Fondazione in alternativa alla carica di sindaco, si ritirò lo scorso febbraio dopo aver verificato che la sinistra riunita ne Il nostro impegno per la città (Articolo 1, Verdi, Possibile, Sinistra italiana e Rifondazione) non lo voleva.

Il pomeriggio in Fondazione, nella sede sul Rio Novo a Venezia, ieri era iniziato con la votazione sul Bilancio consuntivo 2019, il quarto ed ultimo della presidenza di Giampietro Brunello, votazione che si è conclusa con una rapida approvazione, dopodiché Brunello ha deciso di abbandonare la seduta per non condizionare il voto o il dibattito e ha lasciato la parola ai 14 componenti del Consiglio generale che, in breve, hanno anche votato ed eletto Bugliesi. Quanto al quinquennio appena trascorso, l'ultimo esercizio (il 2019) si è concluso con un avanzo di bilancio di oltre 8,15 milioni di euro (e proventi finanziari per 17,9 milioni) e la destinazione di 4,5 milioni per le erogazioni al territorio durante il 2020.

Le erogazioni per il 2019 erano state il doppio, 8,15 milioni di euro e comprendono anche i 4,87 milioni per sostenere il primo anno di attività del progetto M9, altri 500 mila euro al Fondo per Venezia per recuperare il patrimonio artistico danneggiato dall'acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019, e infine i contributi che ogni anno la Fondazione assegna, tra l'altro, agli Atenei veneziani, al Teatro La Fenice, al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, alle attività svolte in collaborazione con Ocse.

Elisio Trevisan

