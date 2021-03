Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STIMENEW YORK Il Fondo Monetario Internazionale vede rosa per la ripresa globale e si appresta a ritoccare al rialzo le sue stime di crescita per il 2021 e il 2022. In un mondo che corre più veloce, lo fa anche l'Italia: il Pil è atteso crescere quest'anno del 4,25%, decisamente di più del 3% previsto in gennaio. Pur sottolineando che la «tempistica e la forma della ripresa restano incerte», l'istituto di Washington nota come dopo un...