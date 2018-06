Fmi, 50 miliardi per salvare l'Argentina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTAMADRID Con l'appoggio di Washington e le proteste a Buenos Aires, l'Argentina si afferra al salvagente del Fondo monetario internazionale per evitare il collasso. Un credito da 50 miliardi di dollari in tre anni, equivalente al 10% del Pil nazionale, è stato accordato in tempi record al governo di Mauricio Macri. Che ne aveva fatto richiesta un mese fa, nel pieno delle turbolenze finanziarie, che hanno portato a una svalutazione del peso di quasi il 25% rispetto al dollaro, interessi fino al 40%, con perdite di circa 40 miliardi...