LE PROSPETTIVE

ROMA L'agenzia internazionale di valutazione del debito Fitch ha confermato ieri il rating dell'Italia a BBB con prospettive negative. Il giudizio, si legge in una nota, riflette «l'alto livello del debito, una tendenza di crescita del pil molto bassa, e incertezza sulla decisioni di politica economica».

Intanto dall'economia non arrivano ancora segnali di risveglio. Anzi. Ieri l'Istat ha diffuso il suo indice anticipatore del Pil. La spia dell'economia italiana dice che nei prossimi mesi la tendenza sarà ancora negativa. Ma con qualche leggero segnale di miglioramento rispetto alle ultime rilevazioni.

DEBOLEZZA

«Nell'ultima parte dell'anno, in un contesto internazionale caratterizzato da debolezza congiunturale ed elevata incertezza», spiega l'Istat, «l'economia dell'area euro ha registrato un deciso rallentamento dei ritmi produttivi». Quanto all'Italia, «nel quarto trimestre 2019, il Pil ha segnato una flessione congiunturale. La crescita media per il 2019 si attesta allo 0,2%». E questo senza contare i possibili effetti del coronavirus.

EFFETTI VIRUS

Ieri l'ufficio studi della Confcommercio ha stimato una minor crescita dello 0,3% per l'Italia dovuta agli effetti del virus e ha chiesto perciò l'intervento del governo. Intanto a dicembre «si è registrata una riduzione dell'occupazione, ma - sottolinea l'Istat - nel corso del 2019 le condizioni del mercato del lavoro sono migliorate significativamente». Su fronte inflazione, a inizio anno, sia per l'Italia sia per l'area euro, il tasso «ha mostrato una nuova risalita, ma le attese per i prossimi mesi suggeriscono - si rileva - il proseguimento della fase di moderazione dei prezzi».

Se a gennaio la fiducia dei consumatori ha segnato un aumento, il clima per le imprese è invece peggiorato, «sebbene per la manifattura si siano evidenziati alcuni segnali di miglioramento».

ESTERO

Nel dettaglio, spiega l'Istituto di statistica, «le prospettive a breve per la manifattura evidenziano alcuni segnali di miglioramento. Nel trimestre settembre-novembre, gli ordinativi dell'industria manifatturiera sono aumentati (+ 0,9% la variazione congiunturale rispetto al trimestre precedente) trainati da quelli sui mercati esteri (+ 2,7%)». E a gennaio «anche le attese sugli ordini del settore hanno mostrato un miglioramento».

IL DATO

Sempre dall'Istat ieri sono arrivati i dati sull'andamento delle vendite del 2019. Il commercio ha chiuso l'anno in rimonta, trainato da un dicembre che si è avvantaggiato del Natale, del Cyber Monday - caduto il primo lunedì del mese - e di un lungo Black Friday.

Ma gli affari non girano per tutti. I dati dell'Istat certificano infatti l'exploit dei guadagni per le piattaforme online, mentre non conosce fine la crisi dei piccoli negozi. I numeri dell'Istat parlano chiaro: il commercio nel 2019 segna una ripresa con un rialzo dello 0,8%, in accelerazione rispetto all'anno prima (+0,1%).

La grande distribuzione registra una performance positiva grazie ai discount alimentari, che mettono a segno un aumento del 4,5%.

Ma è solo l'e-commerce che mostra una crescita a doppia cifra (+ 18,4%). Tutt'altra storia per botteghe e negozi di vicinato: in contrazione per il terzo anno (-0,7%).

