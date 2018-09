Fitch avverte l'italia ma conferma il rating

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VALUTAZIONENEW YORK Il giudizio resta fermo a BBB ma l'outlook passa da stabile a negativo. La revisione del rating dell'agenzia Fitch sul debito sovrano dell'Italia ha dato un responso forse ameno pessimista di quanto ci si potesse aspettare; ma allo stesso tempo gli analisti della società non hanno potuto evitare di esprimere le preoccupazioni per l'andamento della nostra economia.Il rapporto, reso noto nel giorno in cui lo spread tra Btp e Bubnd ha toccato quota 290 - non declassa il nostro debito, ma esprime con la sinteticità...