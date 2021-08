Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL TERMINEROMA Rottamazione, di nuovo mano al portafoglio. Martedì 31 agosto scade il termine per il pagamento della rata della Rottamazione-ter in origine prevista per maggio 2020. La data ultima per il versamento è fissato dal decreto Sostegni-bis che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute lo scorso anno ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 e mantenere così i...