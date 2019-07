CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCOROMA Scade oggi il termine per inviare al fisco la dichiarazione dei redditi precompilata. Ma la maggior parte dei contribuenti che hanno imboccato la strada del fai-da-te per ottenere prima i rimborsi Irpef rischiano di dover aspettare fino a dicembre prima di ricevere i pagamenti. Quest'anno più di 3 milioni di italiani hanno inviato i loro 730 senza l'aiuto di intermediari: tuttavia, solo il 20 per cento circa ha accettato il modello precompilato così com'era. Risultato, circa due milioni e mezzo di contribuenti fai-da-te potrebbero...