LE INDICAZIONI

ROMA Lo stop alle cartelle del fisco si allunga come si sta allungando l'emergenza Covid e l'Agenzia delle entrate spiega, dopo il decreto pubblicato di recente, che lo stop alle cartelle sarà prorogato fino alla fine dell'anno. Arriveranno inoltre rate più soft in termini di rateizzazioni: se ne potranno saltare 10 invece delle originali 5 senza decadere. Nelle risposte alle domande più frequenti, l'Agenzia ricorda i capisaldi del decreto: differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto Agosto, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della definizione agevolata. Inoltre viene prorogata l'agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. I cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

