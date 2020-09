L'INTESA

ROMA C'è l'aumento contrattuale ma c'è anche lo sconto sui contributi per chi ha necessità di assistenza notturna. Più ore per la formazione ma anche un periodo di prova più lungo per i collaboratori conviventi. La baby sitter che si prendono cura dei bimbi piccoli (fino a 6 anni) riceveranno un indennità aggiuntiva, l'inquadramento del livello però scende per tutte di un gradino.

È un esercizio di grande equilibrio tra giuste aspirazioni delle figure indispensabili in moltissime case degli italiani, come quelle appunto di colf badanti e baby sitter, e le esigenze delle famiglie che in questo difficile periodo sono state messe a durissima prova anche economicamente.

Si tratta del rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei collaboratori domestici firmato ieri.

Riguarda 860.000 dipendenti con regolare assunzione, ai quali presto si aggiungeranno i 177.000 della sanatoria chiusa ad agosto.

In realtà si stima che siano oltre due milioni i lavoratori di questo particolare comparto, la maggior parte quindi sarebbero in nero.

Le tabelle con i minimi contrattuali - che nelle grandi città nel concreto sono abbondantemente più alti - restano un riferimento anche per loro.

L'accordo prevede un contenuto aumento mensile (12 euro al mese dal primo gennaio 2021 per il livello medio B Super), e indennità (tra i 100 e i 116 euro che scattano dal primo ottobre 2020) per i collaboratori che si occupano delle persone più fragili e vulnerabili in famiglia, ovvero i bambini piccoli (sotto i 6 anni) e le persone non autosufficienti.

SFORZO ECONOMICO

Per alcune famiglie quindi lo sforzo economico potrebbe essere non indifferente.

Ai lavoratori in possesso della cosiddetta patente di qualità (la certificazione delle competenze introdotta con la norma tecnica Uni 11766/2019) verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.

Il contratto appena sottoscritto prevede anche uno sconto contributivo per chi fa assistenza notturna: dal 1 ottobre i contributi si potranno versare convenzionalmente su 8 ore, quindi con una riduzione di 24 ore settimanali.

Agevolazioni anche per la badante integrativa (nei giorni e nelle ore di riposo della titolare) nel caso di necessità di un'assistenza h24.

I LIVELLI

Tra le novità anche più ore per la formazione (alle 40 ore di permesso già esistenti, se ne aggiungono altre 24, erogate dagli enti bilaterali di settore) e un nuovo schema di inquadramento professionale, che abolisce le attuali definizioni di colf, badanti e bay sitter, sostituendole con la definizione unica di assistente familiare (suddiviso in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi).

NUOVA FIGURA

Debutta una nuova figura professionale: l'assistente educatore formato per l'assistenza a chi ha problemi di disabilità psichica o disturbi dell'apprendimento.

«Le parti hanno concordato un orario convenzionale per il versamento dei contributi della cosiddetta badante notturna una soluzione economicamente più vantaggiosa per le famiglie e che, allo stesso tempo le mette al riparo da eventuali vertenze» dice Alessandro Lupi, vice presidente di Assindatcolf, l'Associazione dei datori di lavoro.

SODDISFAZIONE

Soddisfatto anche Alfredo Savia, presidente di Nuova Collaborazione (che rappresenta sempre i datori di lavoro): «Una novità importante è la possibilità di inquadrare le babysitter nel livello BS, dal livello superiore CS, per incentivare le assunzioni e le regolarizzazioni da parte delle famiglie più giovani, anche alla luce delle esigenze emerse durante l'emergenza Coronavirus».

E così Lorenzo Gasparrini, segretario generale dell'organizzazione Domina: «Abbiamo introdotto il valore della formazione, fondamentale per dare dignità al lavoratore e maggior tutela alla famiglia».

Commenti tutti positivi arrivano anche da parte dei sindacati di categoria.

Giusy Franzese

