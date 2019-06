Finest entra nel capitale della Dba di Capodistria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INTERNAZIONALIZZAZIONEVILLORBA Finest entra nel capitale di Dba It, la società di Capodistria (Slovenia) del gruppo trevigiano del software.La finanziaria partecipata in maggioranza dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto ha acquisito il 12,5% della Dba It, controllata del gruppo quotato all'Aim di Borsa Italiana, leader nei servizi di ingegneria e Ict per infrastrutture singole o a rete. L'obiettivo della partnership è proprio il sostegno alla crescita per linee esterne ed anche interne del gruppo Dba, in particolare nell'area...