TRIESTE Nasce il nuovo leader europeo nel cruciale settore della difesa navale. È operativa Naviris, la joint venture 50/50 tra l'italiana Fincantieri e la francese Naval Group. Naviris ha la sede principale a Genova e una controllata a Ollioules, in Francia, e si concentrerà su progetti bilaterali e di export. Giuseppe Bono, CEO di Fincantieri, è stato nominato presidente ed Hervé Guillou, CEO di Naval Group, è membro del CdA. Claude Centofanti è Chief Executive Officer, ed Enrico Bonetti, Chief Operational Officer. L'Obiettivo di Naviris è elaborare progetti comuni di ricerca e sviluppo per offerte in tutto il mondo. Ad avviare l'operatività di Naviris è stata la riunione del primo CdA che avvia il consolidamento della difesa navale europea in risposta alla crescente pressione dei concorrenti mondiali.

Fincantieri e Naval Group - hanno sottolineato Giuseppe Bono ed Hervé Guillou - uniscono le forze per «sviluppare una nuova capacità strategica». La joint venture è considerata la «naturale evoluzione della partnership storica tra due leader mondiali» ed è punto di arrivo dopo più di vent'anni di collaborazione «e traguardi di successo: negli anni Novanta con il programma di cacciatorpediniere per la difesa aerea Horizon (quattro navi) e con il programma di fregate multi-missione FREMM in corso dal 2005 (venti navi). «Naviris apre la strada per la costruzione di una vera difesa navale europea» commentano Bono e Guillou: «Siamo grati ai nostri governi per l'incondizionato sostegno ricevuto per la creazione di un nuovo leader europeo nel settore strategico della difesa navale». Il ministro italiano della Difesa, Lorenzo Guerini, ha salutato con soddisfazione il debutto di Naviris: «Eventi come quello di oggi - ha detto - rappresentano una nuova pagina per lo sviluppo di sinergie in ambito Difesa a livello europeo. Il mio augurio ed il mio auspicio è di poter sviluppare nuovi programmi di eccellenza dell'industria di settore per far fronte alla competizione in ambito mondiale».

