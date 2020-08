IL CASO

PARIGI Qualcosa si muove a Saint Nazaire. Non l'Europa, paralizzata da più di un anno e mezzo sul verdetto da dare all'ingresso di Fincantieri nel capitale degli storici cantieri navali francesi de l'Atlantique. Si ricominciano a muovere, però, almeno, le navi. Una in particolare. Proprio in questi giorni, l'Apex Celebrity ha finalmente potuto lasciare il bacino di Penhoet, dove era stata relegata per un'epidemia di Covid tra i 1463 membri dell'equipaggio esplosa a marzo, proprio quando il transatlantico nuovo di zecca doveva essere consegnato all'armatore americano RCCL.

I PROBLEMI

Da oggi l'Apex dovrebbe essere ancorata al bacino di Joubert. Difficile immaginare quando potrà prendere il largo davvero, con i suoi 3405 passeggeri previsti a bordo, ma almeno ha lasciato il posto alla mega-nave Virtuosa, che dovrebbe essere consegnata a Msc alla fine dell'anno. E' un segno che il lavoro va comunque avanti, anche se il futuro prossimo delle crociere appare parecchio compromesso dalla pandemia. Ancora più in difficoltà sembra però il lavoro dell'Authority europea della concorrenza capitanata dalla commissaria Margrethe Vestager. Rinviato più volte, prima per necessità di inchieste più approfondite, poi a causa del virus, il verdetto sull'acquisizione di Fincantieri su cui i governi di Francia e Italia si erano accordati nell'ormai lontano settembre 2017, resta inesorabilmente sospeso. «Ci vorrà tempo» ha fatto sapere qualche settimana fa Vestager, secondo la quale i funzionari al lavoro sul dossier incontrano «difficoltà a stabilire le eventuali ripercussioni che il progetto di fusione potrebbe avere sul mercato». La Commissione ha di nuovo sospeso il 13 marzo i suoi esami in attesa che le società inviino i documenti richiesti. In base all'accordo raggiunto, Fincantieri rileverebbe il 50 per cento del capitale dei Cantieri de l'Atlantique (nazionalizzati dopo il naufragio dei precedenti proprietari coreani di Stx) dallo Stato francese, che cederebbe «in affitto» un ulteriore 1 per cento del capitale agli italiani, che avrebbero cosi' il controllo della società a condizione di rispettare determinate garanzie su occupazione e proprietà intellettuale di tecnologie strategiche. Nel suo rapporto preliminare, a fine 2019, l'antitrust europea si diceva preoccupata per il rischio di vedere passare da tre a due (Fincantieri e il tedesco Meter Western) i principali attori europei nel settore della costruzione delle navi da crociera.

LA CONTESTAZIONE

Un'interpretazione più volte contestata non solo dagli industriali ma anche dai governi, che continuano a ripetere come (parole del ministro dell'Economia francese Le Maire), «le regole della concorrenza vadano riviste per non ostacolare la necessità di creare campioni industriali europei in grado di reggere la concorrenza con i competitor internazionali».

Secondo molti, la crisi sanitaria globale - che ha fatto cadere in poche settimane regole che si credevano eterne come quelle su deficit e debiti - dovrebbe accelerare anche la rifondazione delle norme sulla concorrenza. Tanto che in molti sono convinti che dopo l'estate possa arrivare un primo via libera dall'Antitrust.

LA CRISI

L'industria navale appare al momento come quella alla quale più si esita a lanciare un salvagente. Fino ad oggi la direzione dei Cantieri di Saint Nazaire (3.100 dipendenti più oltre 5 mila posti di lavoro legati all'indotto) evita commenti e precisa di non aver registrato nessuna cancellazione degli ordini, con un portafoglio che prevede la costruzione di 12 navi entro il 2027, alle quali di aggiungono 4 navi da rifornimento per la Marina nazionale e tre piattaforme per campi eolici offshore. In attesa del verdetto dei giudici europei della concorrenza Fincantieri continua a predicare una necessario consolidamento. Di recente il gruppo di Trieste ha avviato discussioni con i tedeschi di Thyssenkrupp per creare un leader nelle navi da guerra. Il direttore generale Alberto Maestrini ha poi precisato che si tratta di negoziati che riguardano soltanto il programma di sottomarini, che dunque non andrebbe a sovrapporsi all'attività di Naviris, la nuova joint-venture creata da Fincantieri e la francese NavalGroup, un'alleanza sulla cantieristica navale militare che procede per ora a vele più spiegate di quella civile.

Francesca Pierantozzi

