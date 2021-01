LA ROTTURA

PARIGI Era cominciato con un invito a nozze, finisce con un necrologio il progetto di acquisizione dei Chantiers de l'Atlantique (ex Stx) da parte di Fincantieri. Un naufragio annunciato e puntualmente certificato ieri pomeriggio con una riunione in remoto tra Francia, Italia ed Europa: il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il collega francese all'Economia Bruno Le Maire, hanno preso atto, testimone la vice presidente della Commissione europea, che «non ci sono più le condizioni per portare a termine l'operazione». «Le incertezze senza precedenti nel settore turistico», la pandemia che ha «capovolto le prospettive nella crocieristica» sono le ragioni evocate nel comunicato congiunto per giustificare che «l'accordo di acquisto di azioni dei Chantiers de l'Atlantique firmato dallo stato francese, da Fincantieri e Naval Group il 2 febbraio 2018, si concluderà il 31 gennaio 2021, dopo 5 proroghe», come si legge nel comunicato congiunto.

LA PORTA STRETTA

«Il mondo del 2017 è completamente diverso dal mondo nel 2021» hanno chiosato da Bercy. Nel mondo del 2017, a Lione, Emmanuel Macron e l'allora premier Paolo Gentiloni siglavano un accordo che avrebbe dovuto portare alla creazione dell'Airbus dei Mari, campione europeo, di stazza mondiale, nella cantieristica navale. Lo stato francese cedeva il 50% del capitale di Stx a Fincantieri, più un uno per cento in prestito per 12 anni che avrebbe dato al gruppo di Trieste la maggioranza per decidere la politica industriale, ma che consentiva ai francesi di mantenere un occhio sulla gestione, in particolare per la protezione del know-how strategico. Il mondo del 2018 e poi quello del 2019, anche se ancora privo di pandemie mondiali, aveva già cominciato a essere ostile al progetto: sospetti sul partenariato tra Fincantieri e il gigante cinese CSSC, poi l'apertura di un'inchiesta dell'authority della concorrenza europea su richiesta delle antitrust francesi e tedesche avevano allontanato sempre più la data delle nozze. La Commissione, che aveva espresso «dubbi sull'impatto dell'operazione in termini di concorrenza» ha cinque volte prolungato la deadline della procedura, che scade (questa volta definitivamente) domenica: «La Francia e l'Italia hanno preso atto dell'assenza di decisione da parte della Commissione e del contesto economico e sanitario». Appena terminato l'incontro che ha certificato la fine del progetto Fincantieri, il ministro Le Maire ha avviato una seconda videoconferenza per annunciare la notizia a Saint Nazaire, dove i responsabili locali (e anche i sindacati) non hanno mai fatto mistero della loro opposizione alla venuta degli italiani sull'Atlantico.

Da Parigi, fonti del ministero dell'Economia smentiscono che ci sia già un'alternativa a Fincantieri, anche se ieri hanno detto che in questo lungo periodo di attesa diversi soggetti interessati all'ex Stx si sono palesati e hanno mostrato interesse. «Non c'è nessuna urgenza hanno detto ieri a Bercy . Ci prenderemo il tempo che serve, l'azionariato pubblico dei Chantiers de l'Atlantique (84% dello Stato, ndr) è stabile, il carnet di ordini è pieno e non dà preoccupazioni a medio termine, valuteremo tutte le opzioni che saranno sul tavolo». Nel loro comunicato, i ministri francese e italiano hanno preferito concludere su una nota positiva, esaltando lalleanza nella cantieristica militare della joint-venture Naviris tra Naval Group e Fincanieri, che va a gonfie vele. E in Borsa, nonostante il fallimento dell'accordo fosse nell'aria, ha chiuso in modo brillante per il gruppo di Trieste con il titolo in rialzo del 3,32%.

Francesca Pierantozzi

