Fincantieri, ricavi in crescita Bono: lavori per 32 miliardi

LA SEMESTRALETRIESTE Fincantieri, semestrale positiva: ricavi in crescita del 10 per cento a 2,527 miliardi, Ebitda a 183 milioni (+ 25%) e utile a 15 milioni pur scontando 32 milioni di oneri straordinari, principalmente dovuti ad accantonamenti relativi al contenzioso per danni da amianto. Carico di lavoro complessivo a luglio per 32 miliardi. L'indebitamento finanziario netto ammonta a 264 milioni (314 al 31 dicembre 2017) e, per la maggior parte, è relativo al finanziamento di attività correnti riconducibili alla costruzione di navi da...