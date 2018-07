Fincantieri-Naval Group, dubbi francesi Parigi: vigiliamo sul progetto. Poi rassicura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANTIERISTICAROMA In Francia tornano le polemiche sull'accordo tra Fincantieri e Naval Group dopo l'apparente distensione emersa nelle ultime settimane. Il governo di Parigi fa sapere che sarà «iper-vigile» rispetto alle questioni di etica e conformità nei negoziati tra il gruppo italiano e quello d'Oltralpe dopo che sul sito del quotidiano La Tribune, l'Agenzia per la diffusione dell'informazione tecnologica (Adit), una società di intelligence detenuta in parte dallo Stato, ha lanciato un avvertimento su Fincantieri, evocando in uno...