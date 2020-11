IL BILANCIO

VENEZIA Fincantieri: ricavi a 3.534 milioni nei primi nove mesi del 2020, in flessione del 16,2%. Ebitda a 200 milioni con volumi di produzione dei siti italiani del gruppo in rallentamento. I risultati del terzo trimestre presentano ricavi (1.165 milioni), ebitda (81 milioni) e marginalità (7%) che «evidenziano una produzione in ripresa e sostanzialmente in linea con quella ante Covid-19». Il carico di lavoro complessivo è pari a 36,8 miliardi, circa 6,3 volte i ricavi del 2019 - afferma Fincantieri - con ordini acquisiti per 1,9 miliardi: 88 navi in portafoglio in consegna fino al 2027. L'indebitamento finanziario netto a 1.425 milioni (736 milioni al 31 dicembre 2019). «Nessuna cancellazione degli ordini e avanzamento del programma produttivo» rimodulato a seguito del fermo delle attività nei cantieri italiani nel primo semestre, avverte il gruppo triestino con base anche nel Veneziano che nel periodo ha consegnato la centesima nacve da crociera. Contagi Covid «al di sotto del 3%». La posizione patrimoniale è «solida». Accordo con Aspi e Ibm per monitoraggio infrastrutture autostradali. L'Ad Giuseppe Bono: «Situazione eccezionale, ordini fino al 2028».

