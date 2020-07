CANTIERISTICA

TRIESTE Nessuna cancellazione degli ordini e un carico di lavoro complessivo record di quasi 38 mld di euro. È questo l'aggiornamento Covid 19 accluso ai risultati economici al 30 giugno 2020 approvati ieri da Fincantieri. Accanto allo slittamento del programma produttivo con conseguente flessione dei ricavi, a seguito del fermo delle attività, la società prevede la consegna di tre navi da crociera durante la seconda parte dell'anno 2020 da parte dei cantieri italiani.

Le attività produttive infatti si sono gradualmente riavviate, si legge nella nota, a partire dal 20 aprile 2020 «con contestuale implementazione di tutte le misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e di quelli dell'indotto». Per questo al 30 giugno scorso, annota ancora Fincantieri, «la presenza di personale di produzione nei cantieri ha raggiunto circa il 90% dell'organico a regime».

Il CdA ha approvato un semestre segnato da un risultato negativo per 137 milioni di euro (12 al 30 giugno 2019) al netto degli oneri connessi alla diffusione del COVID-19 per 114 milioni e ai contenziosi per danni da amianto per 23 milioni.

