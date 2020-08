CANTIERISTICA

TRIESTE La cantieristica navale, come tanti altri settori accusa le conseguenze della pandemia. Come per tutti i grandi gruppi, anche Fincantieri conosce una battuta d'arresto a causa del Covid-19, che si manifesta in quei 137 milioni di rosso che sono il totale negativo del primo semestre dell'anno. Ma «il settore è resiliente», indica l'ad del Gruppo, Giuseppe Bono, «lo si è visto anche in passato» e le aspettative sembrano molto attendibili: «Il comparto crocieristico crescerà. Non è solo una previsione nostra ma diffusa anche tra gli armatori, tra i nostri clienti».

Alla conference call all'indomani dell'approvazione della semestrale, Bono ha rassicurato gli analisti. Citando, se non bastasse, le prenotazioni per le crociere per il 2021: «C'è un positivo trend di ripresa che riporta il mercato ai livelli storici», e un sondaggio Ubs di maggio secondo il quale l'85 per cento i crocieristi hanno dichiarato l'intenzione di tornare a viaggiare ancora in crociera. Bono non è impensierito dai conti, ha guidato il Gruppo anche nei mari della diversificazione, una rotta che gli ha consentito di attutire il colpo inferto dal Coronavirus. «Il nostro core business rimane la costruzione navale: siamo leader mondiali nella costruzione di navi da crociera e di navi militari di superficie», attività cui si affianca la realizzazione di infrastrutture, come il Ponte di Genova, realizzato in un solo anno. «Avremo molte opportunità in futuro», ha aggiunto l'ad.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

