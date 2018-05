Fincantieri, Bono: Stx, troppa burocrazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEATRIESTE «Scriverò una lettera a tutti i dipendenti e a tutti quelli che entrano in Fincantieri, che si devono rifiutare di fare lavori che non ritengono sicuri. Se qualcuno, capi o altri, li prevarica scrivano direttamente a me». Dopo l'ultimo incidente mortale a Monfalcone di u ragazzo di 19 anni di un ditta appaltatrice, l'Ad di Fincantieri Giuseppe Bono lancia la sua battaglia sulla sicurezza. L'assemblea degli azionisti di Fincantieri ha dato ieri il bilancio dell'esercizio 2017, chiuso con un risultato positivo per 119,2...