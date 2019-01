CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVERONA Via libera del cda, il finanziere Warren Buffet può diventare socio a tutti gli effetti di Cattolica Assicurazioni. General Reinsurance, società del gruppo Berkshire Hathaway, primo azionista della compagnia veronese con una quota pari al 9,047%, ha presentato domanda per diventare socio della compagnia. La richiesta è stata accolta ieri dal Cda. Con tale qualifica General Reinsurance acquisisce anche i diritti non patrimoniali secondo quanto previsto dallo statuto. Dietro la Berkshire Hathaway c'è il filantropo e finanziere...