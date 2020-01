FINANZA

VENEZIA Pronto a partire il riassetto di Cattolica Assicurazioni mentre il cda di oggi dovrebbe fissare l'assemblea straordinaria chiesta da una parte dei soci. Potrebbe celebrarsi tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Il riassetto all'esame oggi e avrà come principale novità l'accorpamento delle due direzioni generali. Uno dei due direttori, Carlo Ferraresi, a fine ottobre dopo la defenestrazione di Alberto Minali aveva ricevuto anche le deleghe dell'ex Ad. Cosa che ha reso necessaria una redistribuzione dei poteri tra i manager apicali. Va ricordato che oggi a Ferraresi, in quanto Dg, fa capo l'area commerciale mentre l'altro dg Valter Trevisani (ex Generali chiamato da Minali) ha la responsabilità dell'area tecnica. Secondo lo schema messo a punto con l'advisor Boston Consulting, Trevisani, come unico direttore generale, avrà responsabilità su entrambe le aree e farà riferimento direttamente a Ferraresi. Si può ipotizzare che questo riassetto organizzativo - che non comporta comunque nessun cambio nella squadra dei manager - possa preludere a una sua nomina proprio ad Ad. Nomina che deve essere passare dall'assemblea ed è bloccata anche perché Minali resta in cda.

Il board dovrà anche deliberare sulla convocazione dell'assemblea straordinaria richiesta dai soci dissidenti che hanno raccolto oltre il 2,5% del capitale per modificare lo statuto. I pareri dei quattro legali interpellati dal cda di Cattolica si sarebbero espressi per la legittimità di alcune modifiche da inserire nello statuto (in particolare per quanto riguarda l'età massima di 75 anni e la permanenza massima in cda di nove anni sugli ultimi 15).

Stop invece alla richiesta di decadenza immediata e senza giusta causa di alcuni consiglieri, tra cui il presidente Paolo Bedoni (in carica dal 2006), che invece hanno un mandato in scadenza nel 2021. Il tutto mentre continuano le ispezioni di Ivass.

