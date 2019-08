FINANZA VENEZIA Primo semestre in forte crescita per Cattolica Assicurazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVENEZIA Primo semestre in forte crescita per Cattolica Assicurazioni che è pronta a presentare un'offerta vincolante per il settore Vita di Ubi.L'amministratore delegato Alberto Minali consegna un utile netto di 61 milioni, più 20,5%, e un risultato operativo a 156 milioni (+4,3%). La raccolta complessiva, si legge in una nota, si attesta a 3,3 miliardi (+10,6%) con un aumento sia nel vita (+14,8%) che nei danni (+3%). «I risultati confermano la traiettoria di crescita intrapresa con disciplina dal gruppo. Arriviamo a metà del Piano...