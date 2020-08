FINANZA

VENEZIA (M.CR.) Somec scala la Borsa. Il gruppo trevigiano specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile, passa dal mercato Aim a quello Mta di Borsa Italiana. Una promozione arrivata dopo poco più di due anni dalla prima quotazione del maggio 2018. Il titolo dopo uno sprint iniziale (+ 1,2%) ha chiuso in crescita dello 0,62%. «La nostra missione è costruire ogni giorno il mondo di domani - spiega il presidente di Somec Oscar Marchetto - realizzando soluzioni totalmente chiavi in mano. Così come i nostri progetti, questo passaggio era stato già pianificato nel 2018, dopo l'Ipo su Aim Italia al fine di ottenere ancora più visibilità internazionale tra i gli investitori e i partner istituzionali. Questo nuovo inizio ci permette di guardare ancora oltre, grazie anche alla visibilità del nostro portafoglio ordini poggiamo su una solida base per sviluppare i nostri obbiettivi: crescita e sviluppo delle nostre attività di business, in particolare nel settore civile».

CRESCITA DECISA

Proprio nei giorni scorsi il gruppo di San Vendemmiano (Treviso) ha acquisito nuove commesse a parrtire dal 2023 e fino al 2027 per un valore complessivo di 60 milioni. La prima è relativa alla progettazione, fornitura e posa di vetrate di due nuove unità per Fincantieri Monfalcone (Gorizia), sviluppate per Princess Cruise. Con capacità di 4.300 passeggeri, saranno le navi più grandi mai realizzate in Italia. Somec ha inoltre ottenuto l'opzione da Fincantieri per la progettazione, produzione e posa in opera delle aree catering di sei unità per Viking Cruises. Con queste nuove commesse salgono a oltre 180 milioni gli ordini acquisiti da Somec da inizio anno. Il backlog totale del gruppo al 31 dicembre era di 638 milioni. Somec ha chiuso il 2019 con 251,4 milioni di ricavi (+51,9%) e 8,6 milioni di utile consolidato.

