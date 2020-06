FINANZA

VENEZIA (m.cr.) Cattolica Assicurazioni sotto assedio, Pierantonio Zanettin (deputato vicentino Forza Italia), lancia un appello: «Il presidente del Veneto Luca Zaia vigili sul destino della compagnia per evitare gli errori del passato per Popolare Vicenza e Veneto Banca». Nei giorni scorsi l'Ivass, l'Autorità di controllo delle assicurazioni, ha chiesto alla compagnia veronese di varare un aumento di capitale da 500 milioni entro fine settembre, un'operazione dovuta - secondo il Regolatore - all'abbassamento deciso degli indici di solidità di Cattolica. Il timore secondo alcuni osservatori è che la società sia costretta a cambiare ragione sociale da coop a spa per reperire più facilmente le risorse sul mercato. Lunedì il titolo ha perso quasi il 17% in Borsa. Ieri, dopo un rimbalzo, ha chiuso a - 0,23%. «Cattolica Assicurazioni è crollata in Borsa dopo che è stata diffusa la notizia di un aumento di capitale di 500 milioni imposto da Ivass entro il 30 settembre prossimo. È impossibile non ricordare i precedenti degli aumenti di capitale, poi falliti, di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. L'epilogo è noto a tutti - ricorda Zanettin, componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema finanziario -. Il Governatore Zaia sia vigile, per evitare gli errori del passato, che portarono alla perdita dei risparmi dei veneti. Questa volta le ripercussioni sarebbero molto gravi anche nel settore agricolo. La Compagnia Cattolica resta uno dei maggiori asset finanziari veneti, su cui tanti imprenditori continuano a fare affidamento».

