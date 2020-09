FINANZA

VENEZIA La crisi c'è, l'attività è ripresa anche se ovviamente a rilento. Ma l'assemblea per il rinnovo della cariche al vertice di Save, la società che gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia e dello scalo di Charleroi (Belgio), non è stata ancora fissata. Voci parlano di dissidi tra i soci, il presidente Enrico Marchi le smentisce categoricamente: «Rapporti ottimi, nessun contrasto, procediamo uniti per superare questa crisi, in questo momento le priorità sono altre, l'assemblea per i rinnovi ci sarà in ottobre».

In piena emergenza Covid il socio di controllo al 98% - la Milione partecipata da Enrico Marchi e controllata dai fondi gestiti da Deutsche Asset Management e dai francesi di InfraVia - ha approvato nell'assise di inizio aprile il bilancio consolidato 2019 chiuso con un aumento dei ricavi del 7,6% a 240,4 milioni, un ebitda in progresso dell'11% a 125 milioni e un utile a oltre 64 milioni rispetto ai 50 milioni precedenti, portato prudentemente a riserva. Ma non si è provveduto a nominare presidente, Ad e consiglieri, prorogando quelli in carica dal 2017. Dunque Enrico Marchi rimane in sella con tutti i suoi principali collaboratori, a partire dall'amministratore delegato Monica Scarpa. Stesso discorso per la controllante Milione, sempre presieduta da Marchi. C'è la necessità di mantenere una continuità d'azione dirigenziale in un mercato dei viaggi in aereo ancora ben al di sotto dei record del 2019, si spiega in Save. Lo dimostrano i dati di luglio con l'aeroporto di Venezia che ha totalizzato 279.043 passeggeri, - 78,1% rispetto a luglio 2019 (media nazionale: -74,9%).

Ma voci di mercato raccontano anche che dalle parti dei fondi stranieri che hanno affiancato Marchi nell'arrocco del 2017 che ha risolto i problemi finanziari legati all'uscita di scena del socio storico in Finint, Andrea De Vido, arriverebbe anche qualche segnale di nervosismo oppure starebbe maturando la voglia di rivedere quei patti parasociali sottoscritti tre anni fa che vedevano la gestione nelle mani di Marchi e dei suoi collaboratori anche se il presidente non ha più la maggioranza di controllo della Save. Milione ha infatti il 12% del capitale detenuto da Sviluppo 87, spa che, attraverso Finanziaria Internazionale Holding, fa capo ad Enrico Marchi. La parte rimanente è in due quote paritetiche del 43,9% da società italiane interamente controllate dai fondi gestiti da InfraVia e Pan-European Infrastrucure II.

Marchi smentisce contrasti ma non si stupisce per le voci e rimane fiducioso sul futuro: «Ho degli ottimi apporti con i due fondi, che ci hanno dato una grande fiducia e credo che con i risultati che abbiamo avuto li abbiamo ripagati I rapporti tra di noi sono tranquilli, ottimi, consapevoli delle difficoltà che stiamo affrontando - osserva il presidente e Ad di Save -. Ho scelto bene gli azionisti perché anche in una situazione difficile come l'attuale sento comprensione e supporto per quello che stiamo facendo. Adesso abbiamo la priorità di gestire questi momenti difficili, quanto prima convocheremo l'assemblea, sicuramente entro ottobre. Il nostro business è interessante e le competenze manageriali che ci sono in Save fanno di noi un gioiello riconosciuto da Moody's e dal sistema bancario. Le compagnie intercontinentali hanno confermato la volontà di ripristinare i voli a lungo raggio non appena l'epidemia sarà passata. Nel frattempo stingeremo la cinghia non distribuiremo ddividendo quest'anno, garantendo in primo luogo il futuro della società e dei lavoratori, troppi ancora purtroppo in cassa integrazione».

FINANZIAMENTI

A fine 2018 un pool di banche capitanate da Intesa e Unicredit ha finanziato Milione per quasi 700 milioni, altri 150 milioni sono arrivati dalla Bei. Affiancati da due prestiti obbligazionari da 400 milioni. L'agenzia di rating Moody's ha confermato recentemente il giudizio Baa3 sul bond da 300 milioni e Save si sente tanto sicura della situazione debitoria da non voler aprire l'ombrello dei finanziamenti garantiti dallo Stato con Sace, come conferma anche Marchi.

Maurizio Crema

