FINANZA

VENEZIA I veicoli elettrici di Birò sbarcano in Borsa dal 20 dicembre. La società di Pordenone Estrima è stata ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth di Borsa italiana. Prezzo di offerta a euro 3,5 per azione. La società viene valutata 50 milioni.

«Finalmente la nostra azienda non sarà più solo nostra - dichiara in una nota Matteo Maestri, presidente e azionista di Estrima con Sdp Finanziaria e MobilityUp -. Da lunedì mattina chiunque potrà salire a bordo e insieme creeremo una grande impresa che cambierà un pezzo della storia della mobilità, semplificando la vita alle persone e liberando le nostre città».

ESPANSIONE ALL'ESTERO

L'aumento di capitale è per un totale di 15 milioni, con una valutazione implicita complessiva della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni, comprensiva dell'aumento di capitale e sulla base di tutte le categorie di azioni, di 50 milioni e un flottante previsto di circa il 30% del capitale sociale. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Estrima sarà composto da 5.035.600 azioni ordinarie e 9.250.000 azioni di categoria B a voto multiplo. I proventi dell'Ipo saranno utilizzati per rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società e supportare gli obiettivi di sviluppo anche nelle principali città europee.

