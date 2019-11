FINANZA VENEZIA Due settimane fa era lodato. Ieri è stato a sorpresa giubilato.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAVENEZIA Due settimane fa era lodato. Ieri è stato a sorpresa giubilato. Il cda straordinario di Cattolica Assicurazioni ha sfiduciato e ritirato le deleghe all'Ad Alberto Minali. La guida operativa della compagnia veronese, una delle prime in Italia, unica cooperativa finanziaria quotata in Borsa, sono state affidate al direttore generale Carlo Ferraresi. Minali uscì nel gennaio del 2017 da Generali, dove era direttore generale e direttore finanziario del gruppo, in modo altrettanto brusco.Compatto il vertice di Cattolica: a favore...