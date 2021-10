Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZAVENEZIA Dopo l'autorizzazione da parte di Banca d'Italia e Bce, è stata deliberata dagli azionisti di Banco delle Tre Venezie (Btv) e di Cherry 106 l'approvazione del progetto e firmato l'atto di fusione per incorporazione di Cherry 106 in Btv. A seguito dell'operazione i preesistenti soci Btv detengono il 49% del capitale sociale, mentre gli ex soci Cherry 106 detengono ora il 51% del capitale sociale di BTV post fusione. Il socio di...