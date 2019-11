CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVENEZIA Credit Agricole in Italia: risultato netto a 652 milioni in crescita dell'11% nei primi nove mesi dell'anno. La controllata con sede a Pordenone FriulAdria segna al 30 settembre un utile netto a quota 51 milioni, in crescita del 10% anno su anno senza le poste straordinarie non ricorrenti contabilizzate nel bilancio 2018.Per quanto riguarda il Crédit Agricole Italia (gruppo bancario) l'utile netto si attesta a 240 milioni, in crescita del 12% anno su anno. Cresce il sostegno all'economia reale e ai bisogni di famiglie e...