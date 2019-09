FINANZA VENEZIA Banca Ifis: l'Ad Luciano Colombini rafforza la sua squadra anche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVENEZIA Banca Ifis: l'Ad Luciano Colombini rafforza la sua squadra anche con ex Veneto Banca e Popolare Vicenza per impostare il nuovo piano strategico da presentare in autunno e definire i contorni dell'alleanza col Credito Fondiario in cantiere. E la Borsa approva: + 1,22%.Rosalba Benedetto (ex Autogrill e Ilva, ha lavorato con i commissari straordinari alla realizzazione del progetto di salvataggio e rilancio), è il nuovo direttore comunicazione, marketing e relazioni esterne del gruppo. Lucia Martinoli ha assunto invece la carica...