FINANZAVENEZIA Allarme credito nel Nordest. Secondo uno studio di Crif (Centrale Rischi Finanziari), nel 2018 le richieste di prestito delle imprese venete sono aumentate del 7,2% rispetto all'anno precedente, una variazione decisamente sopra alla media nazionale (+ 4,1% nell'ultimo trimestre dell'anno scorso dopo due trimestri negativi). Segno forse di una rinnovata voglia di crescere ma secondo gli esperti, soprattutto di problemi seri dopo la crisi delle Popolari regionali (e la frenata in atto delle Bcc). Non per niente gli incrementi più...