FINANZA VENEZIA 21 Invest ha messo in vendita la Poligof, uno dei principali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVENEZIA 21 Invest ha messo in vendita la Poligof, uno dei principali gruppi europei che realizzano e commercializzano film plastici traspirabili e filtri per i pannolini baby e femminili. Del gruppo fa parte dal 2013 anche la ex Pansac di Mira (Venezia). La società di investimento di Alessandro Benetton ne controlla l'80%, il 10% ancora in mano alla storica famiglia dei fondatori Gatti e un altro 10 % del pacchetto azionario gestito da diversi soggetti. 21 Invest ha dato incarico alla banca d'affari Alantra di esplorare la possibilità...