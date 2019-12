FINANZA

UDINE Nuova presidenza per Mediocredito Friuli Veneiza Giulia, la banca nata nel 1957 come istituto a medio termine per il finanziamento delle imprese locali e di cui la Regione, dal luglio 2018, detiene il 47%, dopo essere stata azionista di maggioranza. Al docente universitario Alfredo Antonini, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 5 dicembre per inconciliabilità degli impegni, succede il commercialista cervignanese Edgardo Fattor, classe 1946, anche consigliere del cda di CrediFriuli, una delle Bcc della regione che, insieme a Mediocredito, appartengono oggi al gruppo bancario Iccrea. Il passaggio di consegne è stato ratificato ieri dall'assemblea della banca. Il nome di Fattor, secondo gli accordi tra Regione e Iccrea, è stato indicato as seguito della proposta avanzata dall'assessore regionale al Bilancio, Barbara Zilli in accordo la Giunta regionale presieduta dal presidente Massimiliano Fedriga. «Mediocredito è un istituto bancario strategico per il rilancio delle Pmi in un momento di crisi per le nostre aziende e l'auspicio è che l'istituto mantenga il proprio dinamismo nel sostegno al tessuto economico regionale», ha affermato ieri Zilli, evidenziando che «il neo presidente Fattor sarà garante degli obiettivi che abbiamo condiviso».

La banca ha erogato alle imprese Fvg 650 milioni di finanziamenti regionali agevolati a valere sui fondi di rotazione, mentre sono 26mila i rapporti gestiti dall'istituto sul canale regionale delle agevolazioni per la casa. Il valore complessivo delle operazioni di credito a favore delle imprese raggiunge quasi 1,2 miliardi e Mediocredito ha un pacchetto clienti che conta 2.500 imprese. «Ringrazio la Regione per la nomina a presidente ha detto Fattor . Mediocredito, in sinergia con le 4 banche di credito cooperativo della regione aderenti al Gruppo Iccrea, deve rappresentare un partner per lo sviluppo delle Pmi che vogliono investire con progettualità serie e per una crescita sana. In questo senso ha concluso -, Banca Mediocredito Fvg continuerà certamente a fare la sua parte e io mi impegnerò in tal senso». L'assemblea Mediocredito ha ringraziato l'uscente presidente Antonini, al vertice dal luglio del 2018, per l'impegno profuso in una fase molto delicata della banca, durante la quale essa si è inserita nel perimetro del Gruppo Iccrea.

Antonella Lanfrit

