ROMA Accordo fatto tra Monte dei Paschi e Ardian Real Estate per la cessione di un pacchetto di 28 immobili della banca all'operatore immobiliare. Gli immobili, alcuni di pregio, sono in 9 regioni italiane compresa Padova per il Veneto. La banca con l'operazione - si legge in una nota - completa uno degli impegni del piano di ristrutturazione approvato da Bruxelles per dare il via libero all'intervento pubblico. Nelle prossime settimane Mps e Ardian procederanno alla stipula di un preliminare di compravendita, che precederà il perfezionamento della cessione previsto per la maggior parte degli immobili entro il secondo semestre del 2020. Tra gli immobili di pregio c'è un palazzo di fine 800 in via del Corso a Roma e palazzo Alinari a Firenze.

Il pacchetto di immobili ceduto dal monte dei paschi ad ardian real estate ha un valore vicino ai 350 milioni, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie. La banca con la cessione realizza uno degli impegni del piano di ristrutturazione concordato con la Commissione Ue nel 2017.

Tra gli immobili acquisiti ad uso prevalente uffici situati per la maggior parte tra le città di Milano, Roma, Firenze e Padova, ci sono 5 palazzi storici di grande pregio. Tra questi la storica sede della banca a Milano in via Santa Margherita a pochi passi da Piazza della Scala, il Palazzo Alinari nel centro storico di Firenze e l'edificio di fine 800 in via del Corso a Roma. Nelle prossime settimane verrà stipulato il preliminare di compravendita che precederà il perfezionamento dell'acquisizione prevista, per la maggior parte degli immobili, entro il secondo semestre del 2020.

Ardian, che ha vinto una procedura competitiva avviata l'estate scorsa da Rocca Salimbeni, punta a valorizzare i 5 palazzi storici del pacchetto Mps «che rappresentano la gran parte del valore dell'intero portafoglio» si legge in una nota. Per gli immobili di pregio Ardian prevede interventi di riqualificazione per valorizzare le attuali destinazioni d'uso. «Siamo molto soddisfatti di esserci aggiudicati un portafoglio immobiliare così importante, che conta alcuni trophy asset unici - commenta Rodolfo Petrosino, responsabile per il Sud Europa di Ardian Real Estate -. Il nostro investimento in Italia nel settore immobiliare sale a circa 1 miliardo e ci posiziona tra gli operatori più attivi in questo mercato, grazie alle competenze e all'esperienza del nostro team italiano e alla piattaforma internazionale di Ardian».

Nei giorni scorsi l'Ad Marco Morelli ha comunicato il suo addio.

MORELLI IN USCITA

«Siamo tornati ad essere una banca che sta sul mercato. Il primo degli obiettivi che mi ero posto, sono convinto di averlo raggiunto e di aver dato un contributo al raggiungimento di questo obiettivo», ha sottolineato il manager ripercorrendo i suoi oltre tre anni alla guida dell'istituto senese controllato dalla Stato. Per la sua successione sono circolati fra gli altri i nomi di Marina Natale, Fabrizio Viola e Fabio Innocenzi.

