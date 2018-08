CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZANEW YORK Una fusione fra Deutsche Bank e Commerzbank ci sarà: il nodo non è «se» ma «quando». È - riporta il Financial Times - l'opinione diffusa fra la maggior parte degli osservatori a FrancoforteL'ipotesi più quotata è che Deutsche Bank integri prima Postbank e ristrutturi la sua divisione di banca d'investimento e poi proceda con un accordo per Commerzbank. Ma una potenziale fusione potrebbe essere accelerata da una possibile offerta straniera per Commerzbank o dal riconoscimento di Deutsche Bank sul fatto di non essere in...