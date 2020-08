FINANZA

NEW YORK Apple vola a 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. A Cupertino ci sono voluti 42 anni per sfondare la soglia dei 1.000 miliardi nel 2018: ora, a soli 24 mesi di distanza, arriva il nuovo traguardo. Il colosso della Silicon Valley diventa così la prima società americana a toccare tale livello, e la seconda al mondo dopo Aramco, il colosso del petrolio saudita.

Alle 16.51 ora italiana Apple ha centrato lo storico obiettivo, segnando un rialzo dell'1,2% a 467,78 dollari per azione. Dall'inizio dell'anno Apple ha guadagnato a Wall Street il 59%, mostrando la sua forza anche a fronte della pandemia. La corsa di Cupertino non è stata comunque solitaria: tutte le società tecnologiche sono cresciute a tassi impressionanti in un contesto economico di crisi innescata dai lockdown. Gli investitori da mesi riversano infatti miliardi di dollari sull'hi-tech nella convinzione che siano un rifugio dalla recessione da pandemia. E così la capitalizzazione di mercato di Apple, Amazon, Alphabet, Facebook e Microsoft è aumentata da marzo complessivamente di 3.000 miliardi di dollari, ovvero quanto le 50 aziende di maggior valore dello S&P 500, inclusi giganti come Berkshire Hathaway, Walt Disney e Walmart. Solo la capitalizzazione di Apple è cresciuta a una velocità media di 6,8 miliardi di dollari al giorno. Le cinque big della Silicon Valley rappresentano, alla fine di luglio, il 25% dello S&P 500, in aumento dal 12% di quattro anni fa. E il loro è destinato a crescere ancora. Gli analisti sono infatti convinti che nell'esclusivo club dei 2.000 miliardi di dollari di valore,

IL BOOM

Apple sarà presto in compagnia degli altri colossi dell'hi-tech: Amazon e Microsoft hanno infatti ormai una capitalizzazione di 1.600 miliardi, Alphabet ne vale quasi 1.000 e Facebook 760.

Il rally da 1.000 miliardi di dollari in due anni riflette un successo che va al di là dell'iPhone: due anni fa infatti lo smartphone rappresentava il 55% dei ricavi, ora vale solo il 44% anche se il fatturato è cresciuto complessivamente del 12%.

Un successo firmato Tim Cook, che ha ereditato Apple direttamente dalle mani di Steve Jobs nel 2011. Cook ha raffinato la catena di produzione e ha scommesso sui servizi, consentendo a Cupertino di generare uno stabile flusso di ricavi e dissipare i timori sull'eccessiva dipendenza di Apple dall'iPhone. Scelte che gli hanno consentito di imprimere il suo marchio sulla società, allentando la pressione del confronto costante con il genio visionario che lo ha preceduto.

