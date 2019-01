CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAMILANO Banca Mediolanum ha registrato a dicembre una raccolta netta totale di 908 milioni, in netta accelerazione rispetto ai 301 milioni di novembre. Rispetto allo stesso mese del 2017, invece, si registra una flessione del 19,5%. Per quanto riguarda invece l'intero 2018, la raccolta ha raggiunto quota 4,1 miliardi (-23,4%). Nel dettaglio, la raccolta netta in risparmio gestito è stata di 407 milioni in dicembre e di 3 miliardi nel 2018, mentre quella in amministrato si è attestata rispettivamente a 501 milioni e a 1,1 miliardi. A...