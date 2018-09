CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZAGENOVA Malacalza batte Mincione 7 a 3. La battaglia per il controllo di Banca Carige si è conclusa con un sonoro successo della famiglia piacentina, primo socio dell'istituto ligure, che in assemblea ha conservato la maggioranza del Cda, respingendo l'assalto del finanziere romano con base a Londra, sceso in campo a sostegno dell'amministratore delegato Paolo Fiorentino e con l'obiettivo di spingere Carige verso una rapida fusione. La lista presentata da Malacalza ha ottenuto il 52,6% dei voti (il 30,5% del capitale), eleggendo 7...