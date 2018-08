Fila, guerra nella dynasty dei fratelli Candela Massimo contro la sorella: stop al partner

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SAGAMILANO Nella dynasty tra i fratelli Massimo e Simona Candela va in scena una nuova puntata che tira in ballo un nuovo socio e, quasi certamente, farà tornare in tribunale il controllo della Fila, storica società di matite quotata in borsa. Il 26 aprile Simona ha venduto al fondo americano Blue Skye che, assieme ad Elliott ha partecipato all'acquisizione del Milan, il 31% di Pencil, la cassaforte che ha il 65% della Fila. A Simona è rimasto il 4,08%. Dal verbale dell'assemblea di Pencil del 3 luglio che ha approvato (a maggioranza) il...