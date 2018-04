Figli a carico, lavoro e sport così detratti oltre 100 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCOROMA Sono citatissime. Dai politici soprattutto, che in genere si riferiscono a loro come ad una sorta di Bancomat, in grado di finanziare le misure promesse nella campagna elettorale, dal reddito di cittadinanza, alla flat tax, passando per la revisione della Fornero. In genere, quando ne parlano, preferiscono chiamarle con il loro nome inglese: «Tax expenditures». Sono le spese fiscali, cioè qualsiasi sconto di imposta garantito ai contribuenti. Quante sono e quanto valgono, è una domanda che, strano a dirsi, non ha ancora una...