Fiera di Padova si rilancia con un Flormart da 18 Paesi

L'EVENTOPADOVA È iniziata la 70esima edizione del Salone internazionale del florovivaismo, dell'architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi, in programma fino a sabato alla Fiera di Padova. Oltre 300 gli espositori presenti in sei padiglioni, più di 60 gli eventi in programma a cui prenderanno parte oltre 200 esperti. Ieri l'inaugurazione ufficiale della fiera di settore: «Flormart è uno dei pilastri della Fiera, sia per la storia che rappresenta sia per il settore trainante dice Luca Veronesi, direttore della Fiera di Padova...