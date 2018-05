Fiera di Padova, i soci chiedono il fallimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITAPADOVA Non si sono mai amati i soci pubblici e i francesi di Gl Events che dal 2005, sborsando 25 milioni di euro, hanno comprato Padovafiere spa, insieme al noleggio del quartiere fieristico. Una mancata simpatia che nasce dal fatto che dai 22 milioni di euro di fatturato del 2007 siamo passati ai 5 dell'anno scorso, perdendo via via manifestazioni.I giganti della convegnistica, quasi 1 miliardo di fatturato, capaci di organizzare campionati del mondo di calcio, non sono però riusciti a mantenere sulla linea di galleggiamento...