Fidia in Spagna da leader anche con Novartis

IL MERCATOVENEZIA Biologico, mercato promettente e in crescita. E la prima azienda italiana è del Nordest, la Rigoni di Asiago con 112,5 milioni di fatturato e una precisa strategia di crescita all'estero che passa anche da un nuovo socio internazionale.«I risultati del primo semestre ci fanno pensare che quest'anno ci sarà una crescita sia per il mercato interno che per quello estero, con dei numeri molto interessanti - commenta l'Ad del gruppo di Asiago, Andrea Rigoni -. Il piccolo calo di fatturato del 2018 è qualcosa che ha a che fare...