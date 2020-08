IL RILANCIO

ROMA Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno depositato presso il Tribunale di Reggio Emilia una nuova proposta di concordato per il salvataggio e rilancio della Ferrarini insieme ai partner industriali Bonterre-Grandi Salumifici Italiani, OPAS e HP. La cordata, spiega la nota, «metterà a disposizione dell'operazione capacità imprenditoriali e apporti di capitale a cui si unisce il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo con un ammontare di 35 milioni di euro disponibile per la durata del Piano Industriale presentato». «La promozione e il sostegno a un'offerta solida, basata su forti competenze come quella che abbiamo presentato con i nostri partner Industriali - ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo - dimostra non solo che Intesa Sanpaolo è in grado di riconoscere e premiare l'imprenditorialità e il valore nel fare sistema ma anche che dispone di mezzi e professionalità per affrontare nel modo più appropriato operazioni complesse». L'obiettivo: mettere in sicurezza un asset strategico dell'agroalimentare del nostro Paese «affinché tutte le aziende che ne compongono la filiera produttiva possano trarne importanti benefici» sulla scia del Programma Filiere promosso da Intesa che annovera già 700 grandi imprese in Italia e i loro 16.000 fornitori, «con l'obiettivo di coinvolgere medie, piccole e anche piccolissime imprese verso il rilancio del nostro sistema produttivo, attraverso le aziende di dimensioni più grandi».

La parabola del gruppo Ferrarini parte dal tracollo dei conti verificatosi tra il 2016 e il 2017. A febbraio 2018 la società aveva reso noto il bilancio 2017 con una perdita di ben 156 milioni a fronte di un patrimonio netto negativo per 108 milioni, più tardi rettificato a 123 milioni. Dunque, la società era insolvente ancor prima della richiesta di concordato.

L. Ram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA