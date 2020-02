I CONTI

ROMA Ancora risultati record in casa Ferrari, con l'azione ormai intorno a 150 euro e la capitalizzazione oltre 38 miliardi. Ieri l'azienda di Maranello presieduta da John Elkann ha reso noti i risultati 2019. Le consegne di vetture sono state 10.131, non era mai avvenuto, con una crescita del 9,5% sull'anno precedente. I ricavi netti hanno raggiunto 3,766 miliardi, in aumento di 346 milioni rispetto sul 2018 (più 10%). L'Ebitda è salito del 14% a quota 1,269 miliardi, con un margine monstre del 33,7%. L'utile diluito per azione è di 3,71 euro, + 9,1%. Il Free cash flow industriale è stato di 675 milioni. La crescita più significativa è stata registrata in Cina (20,3%), seguita da Emea (15,8%) e il resto dell'Apac (12,9%); in rallentamento le Americhe che segnano un meno 3,3%. In calo l'indebitamento industriale netto a fine 2019 di 337 milioni. Rivisti in rialzo i target per l'anno in corso.

CARBON NEUTRAL

I ricavi si attesteranno a più di 4,1 miliardi rispetto ai 3,8 previsti, l'Ebitda in una forbice fra 1,38 e 1,43 miliardi rispetto ai previsti 1,3 miliardi. «Dopo un 2019 di transizione il 2020 sarà un anno di consolidamento - ha spiegato l'Ad di Ferrari Louis Camilleri - nel 2019 abbiamo lanciato cinque modelli chiave. Vogliamo diventare carbon neutral. Tutta l'azienda è molto focalizzata su questo. Siamo già diventati ibridi con la SF90 stradale. Molto è stato fatto, ma è necessario fare ancora di più per raggiungere la neutralità».

Giorgio Ursicino

