I RISULTATIROMA La Ferrari sbanca. Una trimestrale da incorniciare spiana la strada ad un altro anno record. Il merito non è certo del mago dei microchip Benedetto Vigna che, dallo scorso primo settembre, è il nuovo ceo del Cavallino al posto di Louis Camilleri dimissionario quasi un anno fa. Le performance dell'azienda dipendono dalla sua abilità a muoversi fra gli introvabili semiconduttori. Sia come sia, per il nuovo Ad è un debutto...