Ferrari, attesa per la semestrale In sette sedute persi 1,1 miliardi

I RISULTATIROMA C'è attesa in Piazza Affari per la semestrale di Ferrari dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Sergio Marchionne.Il cda è in calendario per il 1 agosto e a seguire saranno presentati i conti del secondo trimestre e dei primi 6 mesi dell'anno, con qualche giorno di ritardo rispetto a Fca e Cnh, che li hanno diffusi rispettivamente mercoledì 15 luglio, quando è morto il supermanager a Zurigo e il giorno successivo. Dallo scorso 18 luglio, il giorno antecedente lo scoppio della tempesta sulla malattia di...