L'INTESAVENEZIA Accordo pluriennale tra Safilo e Ferragni per realizzare una collezione di occhiali e il titolo del gruppo veneto vola in Borsa chiudendo a + 8,14% a 1,86 euro.Era già successo in passato per marchi della moda come Monnalisa e Tod's, è stato confermato ieri: un contratto con l'influencer più influente d'Italia (e tra le prime al mondo con oltre 24 milioni di follower su Instagram) si trasforma in oro, o più esattamente in...