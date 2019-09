Fedon: il fatturato cresce, torna l'utile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRIMO SEMESTREVENEZIA Fedon torna a viaggiare in crescita. Il fatturato nel primo semestre diq eust'anno è stato di 32,8 milioni, un milione in più rispetto allo stesso periodo del 2018. La società di Vallesella di Cadore quotata sul mercato Aim Italia, leader nel settore degli accessori per l'occhialeria e il life style a marchio «Fedon 1919», ha segnato un ebitda di 3,9 milioni (- 1,9 mln al 30 giugno 2018) e un Ebit a 1,9 milioni (- 3 milioni). Risultato netto tornato positivo per 1,1 milioni (erano - 3,2 milioni nel primo semestre...